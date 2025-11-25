AKTUELNO

Svet

'NAREDIO SAM MU DA IDE U MOSKVU KOD PUTINA' Tramp je upravo saopštio najnovije vesti o mirovnom planu za Ukrajinu

Izvor: Pink.rs/Skajnjuz, Foto: Tanjug AP/Kevin Lamarque ||

Američki predsednik Donald Tramp se upravo oglasio na društvenoj mreži Truth Social.

- Tokom prošle nedelje, moj tim je postigao ogroman napredak ka okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Prošlog meseca je ubijeno 25.000 vojnika. Prvobitni mirovni plan od 28 tačaka, koji su sastavile Sjedinjene Države, usavršen je, uz dodatne doprinose obe strane, i ostalo je samo nekoliko tačaka neslaganja - naveo je Tramp i dodao:

- U nadi da ću finalizovati ovaj mirovni plan, naložio sam svom specijalnom izaslaniku, Stivu Vitkofu, da se sastane sa predsednikom Putinom u Moskvi, dok će se sekretar vojske Den Driskol sastati sa Ukrajincima u isto vreme.

Tramp je dodao da će biti obavešten o napretku, zajedno sa potpredsednikom DŽ. D. Vensom, državnim sekretarom Markom Rubiom, sekretarom odbrane Pitom Hegsetom i šeficom kabineta Bele kuće Suzi Vajls.

- Radujem se što ću se uskoro sastati sa predsednikom Zelenskim i predsednikom Putinom, ali tek kada sporazum o okončanju ovog rata bude konačan ili u završnoj fazi. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom veoma važnom pitanju i nadajmo se svi da će se postići mir. Što pre - napisao je Tramp.

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Rusija

#SAD

#Ukrajina

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp poslao misterioznu poruku: Svi se pitaju šta će se desiti u noći između utorka i srede

Svet

GOTOVO JE, TRAMP PRELOMIO! 'Biće to ISTORIJSKA stvar za našu zemlju'

Svet

'LEPO SAM IM REKAO, SADA SU SVI MRTVI' Oglasio se Tramp zbog Izraela i Irana - Njegova poruka budi nemir

Svet

BUDITE COOL! TRAMP POZVAO AMERIKANCE DA OSTANU MIRNI: Sve će ispasti dobro, SAD će biti veće nego ikada ranije!

Svet

'U NEMAČKOJ SU SE UMORILI OD AGENDE BEZ ZDRAVOG RAZUMA' Prva reakcija Donalda Trampa nakon pobede Merca!

Politika

'VEOMA DOBAR SASTANAK S PUTINOM' TRAMP SE OPET OGLASIO: Najbolji način da se okonča stravičan rat je direktno postizanje mirovnog sporazuma