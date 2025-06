Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Chip Somodevilla/Pool Photo via AP | |

GOTOVO JE, TRAMP PRELOMIO! 'Biće to ISTORIJSKA stvar za našu zemlju'

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social povodom aktuelnog sukoba sa Univerzitetom Harvard.

Trampova administracija svojevremeno je preduzela niz koraka usmerenih protiv ovog prestižnog univerziteta, uključujući pokušaj da se zabrani upis stranih studenata. Time je dodatno zaoštren spor sa najstarijom visokoškolskom ustanovom u SAD.

– Mnogi me pitaju šta se dešava sa Harvardom i ozbiljnim nepravilnostima koje pokušavamo da rešimo. Intenzivno sarađujemo i postoji velika šansa da ćemo tokom naredne nedelje, ili ubrzo posle toga, imati konkretan dogovor. Harvard se do sada pokazao vrlo korektnim u pregovorima i deluje da su zaista spremni da isprave stvari. Ako postignemo nagodbu na osnovu sadašnjih razgovora, biće to zaista ISTORIJSKI dogovor i velika stvar za našu zemlju – napisao je Tramp.

U prethodnim mesecima, njegova administracija je otvorila više istraga protiv Harvarda, zamrzla sredstva u višemilionskom iznosu i pokrenula inicijativu za ukidanje prava upisa stranim studentima.

Saslušanje povodom finansiranja zakazano je za naredni mesec, dok je sud već doneo privremenu odluku kojom se blokira sprovođenje mera protiv stranih studenata – u korist univerziteta.

Tramp je i ranije iznosio oštre kritike na račun Harvarda, optužujući ga da više ne predstavlja obrazovnu instituciju, već – kako je naveo – “centar mržnje i gluposti”.

– Harvard više nije ni dostojno mesto za obrazovanje. Ne zaslužuje da se nalazi na listi velikih svetskih univerziteta. Postao je sprdnja – poručio je u objavi na društvenim mrežama u aprilu, dodavši da takva institucija ne bi trebalo da prima državna sredstva.

Autor: Jovana Nerić