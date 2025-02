SKANDAL: Tramp izbacio Zelenskog iz Bele kuće - Predsednik Ukrajine je pokazao NEPOŠTOVANJE prema Sjedinjenim Državama (FOTO+VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp objavio je saopštenje na njegovoj društvenoj mreži Truth Social, posle skandala u Beloj kući i sastanka sa Volodimirom Zelenskim, predsednikom Ukrajine.

"Danas smo imali vrlo značajan sastanak u Beloj kući. Mnogo toga je naučeno što se nikada ne bi moglo razumeti bez razgovora pod takvim pritiskom i vatrom.

A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS

Neverovatno je šta sve izađe na videlo kroz emocije, i zaključio sam da predsednik Zelenski nije spreman za mir ako je Amerika uključena, jer oseća da mu naše učešće daje veliku prednost u pregovorima. Ja ne želim prednost, ja želim MIR. On je pokazao nepoštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama u njenom cenjenom Ovalnom kabinetu. Može se vratiti kada bude spreman za mir".

Ovo je Tramp objavio neposredno pošto je fizički udaljio Zelenskog iz Bele kuće, što je šokiralo sve prisutne.

Tramp i Zelenski trebali su u Beloj kući da potpišu sporazum o retkim mineralima. Međutim, susret je protekao u u nerazumevanju i dvojica lidera su vikala jedan na drugog.

Od sporazuma o retkim metalima do brutalnog sukoba

Sastanak je trebalo da rezultira potpisivanjem sporazuma o eksploataciji ukrajinskih retkih metala i raspodeli očekivanih prihoda sa Sjedinjenim Državama. Međutim, nakon što je Zelenski saslušao optužbe američkog predsednika, ton razgovora se drastično promenio.

„Nemaš dovoljno vojnika, ne možeš da nam kažeš da li želiš primirje ili ne“.

Potom je Tramp nastavio:

„Kockaš se sa Trećim svetskim ratom, nemaš nikakve adute u rukama.“

U jednom trenutku, Tramp je podigao glas:

President Trump: "The problem is I've empowered you to be a tough guy. I don't think you'd be a tough guy without the U.S. You're people are very brave. But, you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out...but you don't have the cards..." pic.twitter.com/vEGSVeQsg7