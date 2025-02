'UKRAJINA SE NEĆE PRIKLJUČITI NATO' Tramp ugostio britanskog premijera Starmera, pa progovorio o prekidu sukoba Rusije i Ukrajine

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se Ukrajina neće priključiti NATO.

Tramp je ovo izjavio u Beloj kući tokom sastanka sa Ser Kirom Starmerom, premijerom Velike Britanije.

Dvojica lidera rukovala su se ispred Zapadnog krila i pozirali za kamere pre nego što su ušli u zgradu.

Odgovarajući na pitanje novinara da li veruje da može da se postigne mirovni sporazum za Ukrajinu, Tramp je kratko odgovorio: "Da".

