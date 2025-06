TRAMP STIGAO NA SAMIT NATO: Poznato sa kim će se sastati (FOTO+VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp stigao je u Holandiju na samit NATO-a.

Tramp je putovao svojim predsedničkim avionom Er Fors Van.

Napustio je zajedničku bazu Endruz oko 13:00 časova po holandskom vremenu, sletevši na Shiphol u 19:37.

U vreme kada je Er Fors Van sleteo, drugi avioni su morali da lete u režimu čekanja iznad Holandije, kao što se vidi na Flightradar24.

Tramp će se sastati sa kraljem Vilemom-Aleksandrom i kraljicom Maksimom u utorak uveče. Kasnije, sledi večera u palati Huis ten Boš, zajedno sa drugim liderima. Predsednik će takođe prenoćiti u palati.

