AMERIKA NAPADA VENECUELU! Tramp zapretio: Uskoro ćemo početi s kopnenim udarima

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će nova faza obračuna sa navodnim trgovcima drogom biti usmerena na lokacije na kopnu Venecuele i na svakoga ko je umešan u ilegalnu trgovinu.

„Počećemo sa ovim kopnenim udarima, znate, kopneni napadi su mnogo lakši i znamo rute kojima se kreću, znamo sve o njima, znamo gde žive, znamo gde žive loši momci, i to ćemo početi veoma brzo“, rekao je Tramp novinarima tokom sastanka kabineta u Beloj kući.

„Svako ko ovo radi i prodaje u našoj zemlji je podložan napadu“, dodao je.

Kada su ga novinari pitali, rekao je da to znači da će mete biti ograničene na Venecuelu.

Tramp je odobrio udare na mete za koje su on i njegovi visoki zvaničnici rekli da su povezane sa narkoterorizmom, ali su ti udari do sada bili ograničeni na mete na moru, uključujući brodove i podmornice. Američki predsednik je obećao da će početi udare na kopnene mete dok značajno povećava američke vojne snage u Latinskoj Americi.

Tramp je zatražio od predsednika Venecuele Nikolasa Madura da podnese ostavku nakon što SAD izvode napade na brodove za koje tvrde da prevoze drogu u SAD, usred spekulacija da bi uskoro mogao da naredi vojnu intervenciju u toj latinoameričkoj naciji.

Madurov režim, s druge strane, tvrdi da je američki cilj da ga svrgne i preuzme kontrolu nad bogatim rezervama nafte u Venecueli.

Autor: Iva Besarabić