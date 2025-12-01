Tramp danas sa saradnicima o daljim koracima vezanim za Venecuelu

Američki predsednik Donald Tramp održaće danas sastanak u Beloj kući o narednim koracima u vezi sa Venecuelom, preneo je CNN pozivajući se na neimenovane izvore.

Očekuje se da će prisustvovati ključni članovi Trampovog kabineta i tima za nacionalnu bezbednost, uključujući ministra odbrane Pita Hegseta, načelnika Združenog generalštaba generala Dena Kejna i državnog sekretara Marka Rubija, kao i šefice kabineta Bele kuće Suzi Vajls i zamenika načelnika kabineta Stivena Milera.

Sastanak bi trebalo da počne u 17 časova po lokalnom, odnosno 23 časa po centralnoevropskom vremenu u Ovalnom kabinetu.

Tramp je juče potvrdio da je razgovarao telefonom sa predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom, ali nije naveo detalje razgovora.

"Ne želim da išta komentarišem, ali odgovor je potvrdan. Ne bih rekao da je prošlo dobro ili loše. Bio je to telefonski razgovor", rekao je Tramp.

Komentarišući prethodnu svoju izjavu da vazdušni prostor iznad Venecuele treba smatrati "u potpunosti zatvorenim", Tramp je rekao da je to učinio "zato što smatramo da Venecuela nije baš prijateljska zemlja".

Prethodno je Vašington izdao uzbunu za avijaciju zbog povećane vojne aktivnosti u regionu.

Američki republikanski senator Markvejn Malin rekao je da su SAD ponudile Maduru mogućnost da "ode u Rusiju" ili neku drugu zemlju.

Drugi republikanski senator Lindzi Grejem poručio je da Maduro "kontroliše narkoterorističku državu koja truje Ameriku".

Venecuela je u nedelju zatražila od Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) da joj pomogne da zaustavi ''agresiju'' Sjedinjenih Američkih Država.

"Nadam se da mogu da računam na vaše najbolje napore da pomognete u zaustavljanju ove agresije, koja se sprema sve većom silom i koja ozbiljno ugrožava ravnotežu međunarodnog energetskog tržišta", navodi se u pismu koje je predsednik Venecuele Nikolas Maduro napisao OPEK-u.