Tramp poslao delegaciju kod Zelenskog: Dva generala otišla u Kijev

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Američki predsednik Donald Tramp poslao je danas visoku delegaciju Pentagona u Kijev na razgovore s ciljem da se ožive pregovori o okončanju rata u Ukrajini, preneo je Wall Street Journal (WSJ) pozivajući se na visoke američke zvaničnike.

Delegaciju čine vojni sekretar Den Driskol i dvojica generala najvišeg ranga, a oni bi trebalo da razgovaraju sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i drugim vojnim i industrijskim zvaničnicima.

Nakon toga, Driskol bi trebalo da se sastane i sa ruskim zvaničnicima.

''Sekretar Driskol putuje u Ukrajinu kako bi stekao uvid u činjenice na terenu. Učestvovaće na sastancima u Ukrajini i izvestiće Belu kuću. Predsednik je jasno stavio do znanja da je vreme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor o okončanju rata'', rekao je neimenovani američki zvaničnik.

Drugi zvaničnik je rekao da Driskol ima misiju da u Trampovo ime ponovo pokrene pregorove.

Jedan od zvaničnika je rekao da je Driskol, inače kolega s fakulteta američkog potpredsednika Džej Di Vensa, odabran nakon razgovora Trampa i Vensa.

Kako navodi WSJ, odluka da se na pregovore pošalje šef civilne vojske, čiji se posao uglavnom odnosi na obuku i opremanje vojnika, smatra se neuobičajenom, ali istovremeno podseća da se Tramp često odlučuje na neortodoksne poteze.

Trampova administracija je više puta pokušala da okonča sukob koji je pokrenuo ruski predsednik Vladimir Putin 2022. godine putem pregovora.

Međutim, ukrajinski i ruski zvaničnici nisu vodili direktne razgovore mesecima, a napori SAD su prekinuti nakon samita između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci u avgustu.

Autor: Marija Radić

