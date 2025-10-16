Oglasio se Tramp, pomenuo rat i ofanzivu na Rusiju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da očekuje da će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom posete Beloj kući zatražiti ofanzivu na Rusiju.

Tramp je naveo da želi da čuje argumente Zelenskog za pokretanje ofanzive, istakavši da će odluku doneti nakon razgovora u Vašingtonu.

- Žele da pređu na ofanzivu. Doneću odluku o tome, ali oni žele ofanzivu - rekao je Tramp, prenosi američka televizija Si-En-En (CNN).

Tramp je dodao da se bavi ratom u Ukrajini jer postoji mogućnost da se spasu mnogi životi.

- Nisam ljubitelj rata, nisam ljubitelj načina na koji je počeo - istakao je američki predsednik.

Zelenski će posetiti Belu kuću u petak, gde će, prema navodima američkih medija, pokušati da ubedi Trampa u potrebu za dodatnim oružjem i odobrenjem za ofanzivne operacije.

Zahtevi Kijeva: „Tomahavk“ i „Patriot“

Ukrajinski predsednik je ranije od evropskih saveznika zatražio da od SAD kupe rakete dugog dometa „Tomahavk“ i proslede ih Ukrajini. Takođe, od Vašingtona je zatražio i dodatne protivvazdušne sisteme „Patriot“.

Tramp za sada nije odobrio nijedan od tih zahteva, upozorivši da bi eventualna upotreba raketa „Tomahavk“ predstavljala „novu agresiju“ i dodatno povećala rizik od eskalacije sukoba.

