TRAMP U SVOM OBRAĆANJU ZAPALIO DAVOS! Neću da vam čitam knjige o sebi, došao sam po ono što pripada Americi!

Američki predsednik Donald Tramp započeo je svoje dugo iščekivano obraćanje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu! U svom prepoznatljivom maniru, odmah je podigao pritisak evropskim liderima, poručivši da ga protokoli ne zanimaju.

Dok tenzije između SAD i Evropske unije dostižu tačku ključanja, Tramp je jasno stavio do znanja da se neće povući ni milimetar.

Pretnja carinama zbog Grenlanda: "Dosta je bilo!"

Glavni okršaj vodi se oko Grenlanda. Tramp je potvrdio da su carine za zemlje koje podržavaju Dansku već spremne. Njegov stav je jasan – najveće ostrvo na svetu je strateški ključ za Ameriku i on planira da ga dobije.

Nesuglasice su ogromne. Tramp koristi Davos kao binu da svima u lice kaže: "Ili ste sa mnom, ili ćete plaćati ogromne penale za izvoz u SAD" - navodi izvor sa lica mesta.

"Idem na jedno prelepo mesto..."

Tramp je počeo govor prilično opušteno, ali sa skrivenom oštricom, rekavši da neće nabrajati šta je sve uradio (iako svi znaju da to voli), već da je Švajcarska samo stanica za rešavanje globalnih problema po njegovim pravilima.

Šta se zapravo krije iza priče o Grenlandu?

Danska se ne da: Grenland ima svoju vladu i parlament, ali je pod Danskom krunom.

Trampov plan: Želi ostrvo zbog resursa i vojnog položaja.

Odmazda: Svaka država EU koja stane uz Dansku rizikuje trgovinski rat sa Amerikom.

Autor: Dalibor Stankov