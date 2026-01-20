AKTUELNO

Politika

Vučić se oglasio na Instagramu posle napornog dana u Davosu: Nama sendvičarima je mnogo lakše nego drugima. Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati

Izvor: Pink.rs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu Buducnostsrbijaav tokom boravka u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

U kratkoj poruci, Vučić je opisao intenzitet obaveza koje ima tokom skupa. „Naporan dan u Davosu. Ipak, nama sendvičarima je mnogo lakše nego drugima. Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati“, naveo je predsednik uz objavu.

Vučić se u Davosu sastaje sa svetskim liderima i predstavnicima međunarodnih organizacija, a teme razgovora odnose se na globalnu ekonomiju, energetiku...

Boravak u Davosu deo je redovnih aktivnosti predsednika Srbije na međunarodnoj sceni.

#Aleksandar Vučić

#Davos

#Svetski ekonomski forum

