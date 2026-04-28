Kiša na svečanom dočeku uz najviše ceremonijalne počasti: Tramp spremio crveni tepih i 21 plotun za britanskog kralja i kraljicu

Američkui predsednik Donald Tramp priredio je svečani doček za britanskog kralja Čarlsa Trećeg i kraljicu Kamilu dok su članovi kraljevske porodice zvanično dočekani uz pompu i ceremonijal Bele kuće.

Kralju i kraljici je ispred Bele kuće priređen svečani doček uz najviše ceremonijalne počasti, preneo je Daily Mail.

Nakon njihovog visokoprofilnog, ali skromnog dočeka u Sjedinjenim Državama juče od strane predsednika Trampa i prve dame Melanije, koji je uključivao čaj, fine sendviče i neformalni razgovor, istorijska i kontroverzna državna poseta para danas je ušla u pun zamah.

Američki lider, za koga izvori navode da je insistirao da prva dolazna državna poseta tokom njegovog drugog predsedničkog mandata bude upravo poseta britanske kraljevske porodice, i koji je monarha opisao kao "velikog čoveka", bio je željan da predstavi vojnu istoriju i moć svoje zemlje.

On je zvanično dočekao kralja Čarlsa i kraljicu Kamilu vojnom ceremonijom na Južnom travnjaku Bele kuće, što predstavlja najvišu diplomatsku počast koju Sjedinjene Države ukazuju gostujućem šefu države.

Čak je i predceremonijalni program uključivao veliki broj muzičara, ukupno više od 200, među kojima su bili Korpus bubnjeva i truba američkih marinaca i Fajf i drum korpus Stare garde američke vojske, kao i muzika koju su izvodili orkestar američke mornarice, orkestar američkog ratnog vazduhoplovstva i hor američke mornarice "Sea Chanters".

Nakon susreta sa zvaničnim delegacijama obe zemlje, uključujući visoke političke zvaničnike, kralj i kraljica će, zajedno sa predsednikom i prvom damom, izaći na podijum radi počasne paljbe od 21 plotuna i izvođenja nacionalnih himni u izvođenju orkestra američkih marinaca.

Oni će takođe svirati tokom smotre, pre nego što ceremonija bude završena maršem "Stars and Stripes Forever" Džona Filipsa Suze.

Njegovo veličanstvo i predsednik, u pratnji komandanta trupa, izvršiće smotru postrojenih jedinica u ceremoniji koja predstavlja svojevrsno ogledalo smotre počasne garde koju je predsednik Tramp primio u zamku Vindzor tokom svoje nedavne državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu.

Očekuje se da će predsednik Tramp održati govor nakon smotre garde, čime će ceremonija biti završena.

Pre ulaska u Belu kuću, Njihova Veličanstva, zajedno sa predsednikom i prvom damom, zastati će na istorijskom balkonu Južnog portika, odakle će posmatrati impresivni "Pass in Review", defile gotovo 500 pripadnika Oružanih snaga Sjedinjenih Država iz svih šest vojnih rodova zastupljenih na ceremoniji, što predstavlja još jedan istorijski presedan za državne posete u Beloj kući.

Diplomate ovo vide kao znak koliko je predsedniku stalo da ova poseta bude uspešna.

Autor: Marija Radić