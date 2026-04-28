SKANDAL U BELOJ KUĆI! Tramp ponovo prekršio 'SVETO PRAVILO': Čim je video kralja Čarlsa, uradio je NEZAMISLIVO! Pogledajte snimak koji je šokirao Britance (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je podigao prašinu i prekršio strogi kraljevski protokol tokom dočeka kralja Čarlsa III i kraljice Kamile u Beloj kući. Iako je susret trebalo da prođe u znaku diplomatije, Tramp nije izdržao, pa je u trenutku ulaska u rezidenciju potapšao britanskog monarha po ramenu, što je potez koji je strogo zabranjen u prisustvu članova kraljevske porodice.

Nepisano pravilo nalaže da se fizički kontakt sa kraljem nikada ne inicira, ali je Tramp ovim činom pokazao "posebno prijateljstvo" koje je stručnjake za govor tela ostavilo u čudu. Dok jedni ovaj gest vide kao političku poruku bliskosti, drugi podsećaju da Trampu ovo nije prvi put da ignoriše pravila britanskog dvora. Još se pamti 2018. godina kada je okrenuo leđa kraljici Elizabeti, kao i incident iz 2025. godine kada je kralja Čarlsa uhvatio iznad lakta pri prvom susretu.

Nakon sporne situacije, parovi su nastavili druženje uz čaj u Zelenoj sobi i obilazak imanja, gde su obišli drvo koje je kraljica Elizabeta zasadila još 1991. godine. Iako protokol vrišti, kralj Čarls navodno nije pokazao nelagodnost, a kulminacija posete očekuje se u utorak, kada će se britanski monarh obratiti Kongresu, čime će postati tek drugi britanski vladar u istoriji kojem je ukazana ta čast.

Autor: D.S.