Tramp ponovo šokirao svet: U obračunu sa demonstrantima u Iranu ubijeno 32.000 ljudi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je tokom protesta u Iranu početkom godine poginulo 32.000 ljudi, što je daleko veći broj žrtava nego što je ranije prijavljeno.

Tramp je na konferenciji za novinare u Beloj kući rekao i da se "narod Irana veoma razlikuje od lidera Irana" i da je to "veoma, veoma tužna situacija", prenosi CBS njuz.

Masovni antivladini protesti potresli su Iran u januaru sve dok vladine mere nisu ugušile demonstracije a veruje se da su 8. i 9. januar bili najkrvaviji i najbrutalniji dani od osnivanja sadašnje vlade 1979. godine, ali je nestanak interneta otežao dobijanje informacija o punom broju poginulih, povređenih i uhapšenih.

Tramp je kazao da je iranskoj vladi pretio vojnim napadom ako se izvrše javna pogubljenja, kao i da bi za iransku vladu "bilo bolje da pregovara o fer sporazumu" o svom nuklearnom programu.

On je ranije kazao da razmatra ograničeni vojni napad na tu zemlju.

