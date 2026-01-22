AKTUELNO

TRAMP ŠOKIRAO: Američki brodovi su krenuli ka Iranu

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Veliki konvoj američke vojske krenuo je ka Iranu, rekao je novinarima predsednik SAD Donald Tramp u avionu Air Force One tokom povratka u Vašington iz Davosa.

On je istakao da brodove radije ne bi koristio za napad na zemlju usred pojačanih tenzija nakon talasa protesta.

"Imamo mnogo brodova koji idu u tom pravcu, za svaki slučaj. Imamo veliku flotilu koja ide u tom pravcu i videćemo šta će se desiti. Imamo velike snage koje idu ka Iranu", rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One.

"Radije bih da vidim da se bilo šta dešava, ali ih pažljivo pratimo", nastavio je, navodeći tvrdnje Irana da je prošle nedelje otkazao planirana pogubljenja demonstranata.

Očekuje se da će američka udarna grupa nosača aviona, zajedno sa drugom vojnom imovinom, stići na Bliski istok u narednim danima.

Autor: Iva Besarabić

