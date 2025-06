Tramp zamalo pao dok je ulazio u avion; Snimak se širi mrežama: 'Karma' (VIDEO)

Predsednik SAD-a Donald Tramp (78) zamalo je sinoć pao na stepenicama kada je ulazio u predsednički avion Air Force One.

Snimak je ubrzo postao hit na društvenim mrežama, a mnogi su isticali kako je Tramp neretko ismevao bivšeg predsednika Džoa Bajdena kada je on pao na stepenicama istog aviona.

🤭Trump repeated Biden’s move and nearly took a tumble on the stairs



He stumbled but made it to the top — and raised a clenched fist to the press!



Karma doesn’t miss! pic.twitter.com/4nKcdru5cj