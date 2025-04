Pao avion u reku u Americi: Ima mrtvih (VIDEO)

Stravična avionska nesreća odnela je tri života nakon što je sinoć pao avion u reku u istočnom delu Nebraske, u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštile su vlasti. U pitanju je mali avion, naveli su nadležni.

Letelica je letela duž reke Plate i pala u vodu južno od Fremonta u 20:15 časova po lokalnom vremenu, rekla je narednica Brie Frank iz kancelarije šerifa okruga Dodže tokom konferencije za novinare, piše Mirror.

Tela tri osobe su pronađena, potvrdila je narednica. Vlasti još uvek nisu objavile identitet poginulih.

Three dead after a small plane crashed into the Platte River just southwest of Fremont, Nebraska.



Dodge County Officials confirmed the FAA and NTSB will be taking over the investigation. -KETV #plane_crash https://t.co/coqsByRm0X pic.twitter.com/2sInPLuQKv