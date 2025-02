STRAVIČNA NESREĆA U BRAZILU: Avion pao na putnički autobus, ima mrtvih, uznemirujući prizor (VIDEO)

Rano jutros srušio se avion u Sao Paulu u Brazilu i tom prilikom pao na autobus, što je izazvalo veliki požar!

Oko 7.20 po lokalnom vremenu na bulevaru Markes de Sao Visente, avion "King Air F90" se rsrušio tokom pokušaja prinudnog sletanja, samo pet minuta nakon poletanja.

Kako je saopštila Vatrogasna služba, u avionu su pronađena dva ugljenisana tela, a nije poznato koliko je ukupno putnika bilo. Delovi aviona koji su leteli prilikom pada udarili su motociklistu koji je prolazio pored puta i povređen je.

A plane crashed in the Barra-Funda region, west of São Paulo, Brazil, at 7:20 this morning.

The plane hit at least one bus on Avenida Marquês de São Vicente.

There is no information yet on the number of victims. pic.twitter.com/NNq1cySrrp