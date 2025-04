PAO AVION NA FLORIDI: Strahuje se da ima žrtava (VIDEO)

Avion se srušio blizu aerodroma Boka Raton na Floridi.

Sumnja se da ima žrtava.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće.

Ljudi prijavljuju da se gust dim širi blizu aerodroma.

Possible plane crash right outside my office today. Shook the whole building. Unfortunately I'm certain lives were lost here today. Thoughts and prayers to anyone who survived and the families of those who didn't.



If you're in @CityBocaRaton stay away from military trail near… pic.twitter.com/C1Zu2WCxHT