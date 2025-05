STRAŠNA NESREĆA! Pao avion na privatne kuće, vatrogasci evakuišu ljude iz svojih domova (FOTO+VIDEO)

Mali avion se srušio u naselju u San Dijegu tokom maglovitog vremena rano u četvrtak, izazvavši požar na oko 15 kuća i evakuaciju stanovnika u nekoliko blokova, saopštile su vlasti.

- Imamo gorivo svuda unaokolo - rekao je pomoćnik šefa vatrogasne službe Dan Edi.

- Naš glavni cilj je da pretražimo sve ove kuće i izvučemo sve ljude napolje - dodao je.

Rekao je da je došlo do "direktnog udara na više kuća" u naselju Marfi Kenjon.

Još uvek nije poznato da li ima povređenih.

Edi je rekao da je u vreme pada privatnog aviona bila vrlo gusta magla.

- Jedva da ste mogli da vidite ispred sebe - rekao je.

Federalna uprava za avijaciju (FAA) saopštila je da se avion Cessna 550 srušio u blizini izvršnog aerodroma Montgomery-Gibbs.

