Zavirite u luksuzni novi 'predsednički' avion Donalda Trampa: Zlatni zidovi, raskošan nameštaj... (FOTO)

Predsednik SAD Donald Tramp naručio je sebi raskošan privatni avion nakon što je izgubio nadu da će "Boing" isporučiti modernizovani "Air Force One".

Kako piše The Wall Street Journal, Tramp će dobiti L3Harris mlaznjak koji je prethodno bio u vlasništvu katarske vlade, a sada je opremljen apartmanima, mekanim tepisima, kožnim sofama i drugim luksuzom.

Enterijer ekstravagantnog aviona dizajnirala je čuvena francuska dizajnerska firma Alberto Pinto Cabinet, a avion se odlikuje zidovima zlatne boje i zlatnim nameštajem, što podseća na Trampov luksuzni stan u Trampovoj kuli.

Firma L3Harris sada radi na transformaciji ovog raskošnog aviona u letelicu sa nepoznatim, ali predsednički prilagođenim sistemima.

Avion, čija se vrednost ranije procenjivala na 400 miliona dolara, poslužiće kao privremeni predsednički avion dok Tramp čeka da "Being" završi radove na postojećoj, ali zastareloj floti.

Prema navodima The Wall Street Journal-a, Tramp želi da poseduje avion do početka jeseni i redovno kontaktira firmu zbog ažuriranja.

Tramp se navodno okrenuo ovoj kompaniji sa Floride nakon što mu je "Boing" saopštio da neće moći da završi zamenu predsedničke flote pre kraja njegovog predsedničkog mandata.

"Boing" radi na nekoliko zastarelih aviona još od 2017. godine, kada je Tramp u prvom mandatu toj firmi dodelio ugovor vredan 3,9 milijardi dolara za zamenu aviona poznatih pod vojnom oznakom VC-25A, a kao "Air Force One" kada se predsednik nalazi u njima.

Flota je u upotrebi još od administracije Džordža H. V. Buša i zahteva obimno održavanje, ali "Boing" ozbiljno zaostaje s projektom, koji sada ima procenjeni rok završetka – 2035. godine.

Take a look at Trump's luxurious new Air Force One featuring gold walls & extravagant decor.



Pres #Trump47 will receive an L3Harris jet(Not Boeing.Canceled Contract) equipped w suites,soft carpets,leather sofas,& more,which was originally priced @ about $400m.WSJ#airforceone pic.twitter.com/f406nh54HI