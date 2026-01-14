AKTUELNO

'OBAVEŠTEN SAM DA SU U IRANU PRESTALI SA UBIJANJIMA' Tramp o trenutnoj situaciji u toj zemlji! Svetski mediji kažu da je Soltani živ

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su SAD obaveštene kako se u Iranu zaustavljaju ubistva, i da trenutno nema planova za pogubljenja.

„Ta informacija mi je upravo stigla“, rekao je Tramp. „Poslednjih dana mnogi su govorili da će danas biti dan pogubljenja.“

Tramp je ranije večeras zapretio „veoma snažnom akcijom“ ako vlasti u Teheranu nastave sa pogubljenjima demonstranata.

Te izjave dolaze u trenutku kada Vašington razmatra mogućnost vojne akcije protiv Irana, što je dodatno pojačalo napetosti i zabrinutost međunarodne zajednice.

Autor: Iva Besarabić

