EVAKUACIJA AMERIČKE BAZE U KATARU, U JUNU VEĆ BILA META IRANSKIH RAKETA! Teheran se više ne čuje sa Trampovim čovekom, kreću pogubljenja demonstranata

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Iranu "veoma snažnom akcijom" u koliko započne pogubljenja učesnika antivladinih demonstracija.
Norveška organizacija za ljudska prava Hengav, koja prati slučaj 26-godišnjeg demonstranta Erfana Soltanija koji bi trebalo da bude prvi obešen danas, objavila je da "još uvek nema preciznih informacija o njegovom trenutnom stanju zbog nemogućnosti kontakta sa njim i njegovom porodicom.
- Pošto se blokada interneta i teške restrikcije komunikacije nastavljaju, Hengav do sada nije bio u stanju da uspostavi kontakt sa porodicom Erfana Soltanija - navedeno je iz te organizacije.
Na nalogu američkog Stejt departmenta na farsiju (jeziku kojim se govori u Iranu) na društvenoj mreži X ranije je objavljeno da je Soltani "prvi demonstrant koji je dobio smrtnu presudu, ali neće biti i poslednji".
Rojters je objavio da je delu osoblja američke baze Udeid u Kataru savetovano da je napuste najkasnije do večeras.
To je najveća vojna baza SAD na Bliskom istok, a u njoj se trenutno nalazi 10.000 američkih vojnika.
Uoči američkih udara na Iran u junu prošle godine deo osoblja je povučen iz baza na Bliskom istoku, a Udeid je tada bio meta iranskog uzvratnog napada.
Autor: A.A.