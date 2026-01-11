AKTUELNO

Svet

Tramp: Putin se plaši SAD, ali ne i Evrope

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se predsednik Rusije Vladimir Putin plaši SAD, ali ne i Evrope.

Na pitanje šta bi Evropa trebalo da uradi povodom Ukrajine, Tramp je rekao da je Evropa toliko toga učinila za Ukrajinu, "ali to nije bilo dovoljno".

"I očigledno je, rekao bih, da se predsednik Putin ne plaši Evrope, on se plaši Sjedinjenih Američkih Država, koje ja predvodim. Nema straha od Evrope", rekao je američki lider, prenosi CNN.

Na pitanje da li bi sproveo operaciju u Rusiji radi hapšenja Putina, slično venecuelanskom scenariju, Tramp je rekao da se nada da to neće biti potrebno.

On je istakao da je uvek imao odlične odnose sa Putinom, ali da je razočaran njime u vezi sa rešavanjem rata.

On je ocenio da je Evropa "postala drugačije mesto" i da "mora da se sabere".

"Samo ću reći - lepo bi bilo da postoje određena mesta u Evropi koja su važna, a više nisu prepoznatljiva zbog migranata", dodao je.

Tramp je kritikovao evropsku migracionu politiku i njen prelazak na zelenu energiju, napominjući da "oni postavljaju vetrenjače svuda i gube bogatstvo".

Autor: S.M.

