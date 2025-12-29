Putin obavestio Trampa o napadu na njegovu rezidenciju: Predsednik SAD-a bio šokiran

Ruski i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp razgovarali su danas telefonom, pri čemu je Putin izvestio Trampa o ukrajinskom napadu dronovima na njegovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti, izjavio je danas pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

Prema njegovim rečima, Tramp je bio šokiran kad je čuo za napad, prenosi agencija TASS.

"Predesednik Sjedinjenih Američkih Država je bio šokiran, bukvalno ogorčen, i rekao je da ne može ni da zamisli da neko izvede tako lude akcije", rekao je Ušakov.

Prema njegovim rečima, do napada na Putinovu rezidenciju došlo je gotovo odmah nakon razgovora Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Mar a Lagu u nedelju.

"Tramp je rekao: Hvala bogu da američka administracija nije Kijevu dala (rakete dugog dometa) Tomahavk", naveo je Ušakov.

Dodao je da je Putin poručio da pojedini rezultati koje su tokom pregovora postigli Tramp i Putin ostavljaju Ukrajini prostora da izbegne svoje obaveze.

"Putin je rekao Trampu da Rusija namerava da nastavi da sa Sjedinjenim Američkim Državama rad na postizanju mira, ali ruska pozicija će biti preispitana", rekao je Ušakov.

On je istakao da su dvojica lidera razgovarala o potrebi da Ukrajina napravi konkretne korake ka postizanju dogovora.

Prethodno je i portparolka Bele kuće Kerolajn Livit je izjavila da su Tramp i Putin razgovarali telefonom.

pročitajte još Tramp razgovarao sa Putinom: Posle sastanka sa Zelenskim usledio poziv predsedniku Rusije

Autor: Marija Radić