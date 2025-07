Zelenski: Siguran sam da se Putin plaši SAD

Ruski predsednik Vladimir Putin se plaši Sjedinjenih Američkih Država, a smanjen intenzitet bombardovanja Kijeva tokom poseta američkih zvaničnika, uključujući specijalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država Kita Keloga to potvrđuje, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"General Kelog je stigao i nije bilo masovnih bombardovanja dve noći zaredom. To je zanimljiv primer. Čak se ljudi šale da je trebalo da mu se da ukrajinski pasoš", rekao je Zelenski za američki Njuzmaks.

Zelenski je naglasio da Putin pokazuje oprez kad su predstavnici SAD u Ukrajini.

"On zastrašuje, ucenjuje, stvara tenzije, ali ne ide na potpunu eskalaciju. To znači jedno - da se Putin plaši Amerike. To sam sve vreme i govorio (američkom) predsedniku (Donaldu Trampu). Ovako ili onako, Putin se plaši Amerike. Siguran sam u to", smatra Zelenski.

On je govorio i o različitim pristupima američkih predsednika u vezi sa ratom u Ukrajini.

"Predsednik Tramp daje Putinu šansu da okonča rat. Zaista se nadam da ako Putin to ne uradi, da će Tramp uvesti snažne sankcije koje je nemoguće zaobići i dati nam pravi štit da odbranimo Ukrajinu i Evropu. To će napraviti razliku", rekao je on.

Dodao je da prethodni američki predsednik Džozef Bajden nije bio u stanju da okonča rat.