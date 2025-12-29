AKTUELNO

Tramp razgovarao sa Putinom: Posle sastanka sa Zelenskim usledio poziv predsedniku Rusije

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Kako su preneli ruski mediji novi telefonski razgovor između Trampa i Putina završen je pozitivno, saopštila je portparolka Bele kuće Kerolin Levit.

Tramp je ranije najavio da će pozvati ruskog lidera nakon razgovora sa Volodimirom Zelenskim u SAD.

"Predsednik Tramp je završio pozitivan razgovor sa predsednikom Putinom u vezi sa Ukrajinom", napisala je Levit na društvenim mrežama.

