Tramp razgovarao sa Putinom: Posle sastanka sa Zelenskim usledio poziv predsedniku Rusije

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Kako su preneli ruski mediji novi telefonski razgovor između Trampa i Putina završen je pozitivno, saopštila je portparolka Bele kuće Kerolin Levit.

Tramp je ranije najavio da će pozvati ruskog lidera nakon razgovora sa Volodimirom Zelenskim u SAD.

President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine. — Karoline Leavitt (@PressSec) 29. децембар 2025.

"Predsednik Tramp je završio pozitivan razgovor sa predsednikom Putinom u vezi sa Ukrajinom", napisala je Levit na društvenim mrežama.

Autor: Marija Radić