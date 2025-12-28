AKTUELNO

Svet

TRAMP NAKON SASTNKA SA ZELENSKIM: Ostala su još 1-2 putanja da se reše

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Američki predsednik Donald Tramp je sastanak sa Vladimirom Zelenskim i razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom nazvao odličnim.


Kako je istakao na konferenciji za novinare u Majamiju, sastanak sa Zelenskim protekao je odlično, a strane su se veoma približile rešavanju sukoba u Ukrajini.

- Naš sastanak je protekao izvanredno. Razgovarali smo — neko bi rekao, na 95 odsto — ne znam tačno koliko, ali smo postigli veliki napredak u naporima da se okonča ovaj rat“, rekao je predsednik SAD.

Nerešena su ostala 1–2 najsloženija pitanja sporazuma o Ukrajini. Suverenitet nad Donbasom će se tek rešavati.

Po njegovim rečima, u narednih nekoliko nedelja očekuje se mnogo dodatnih kontakata sa Zelenskim, od kojih će se jedan održati već 29. decembra.

Sa druge strane, Zelenski je istakao da na sastanku razgovaralo o svim aspektima "našeg mirovnog plana, imamo prilično ozbiljan napredak po svih 20 tačaka“.


- Došli smo do saglasnosti da su bezbednosne garancije ključna faza na putu ka postizanju trajnog mira i da će naši timovi nastaviti rad na svim aspektima - dodao je on.

Autor: D.Bošković

#Sastanak

#tramp

#zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

NIŠTA OD MIRA !? Oglasi se Tramp nakon razgovora sa Putinom

Svet

TRAMP ĆE POZVATI PUTINA! Razgovaraće telefonom dan pre sastanka sa Zelenskim u Beloj kući!

Svet

'PREGOVORI O UKRAJINI POČINJU ODMAH' Prvo oglašavanje Trampa nakon istorijskog RAZGOVORA sa Putinom - Ovo su svi detalji

Svet

Tramp otkazao očekivani sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

Svet

'DOBRO SE SLAŽEM SA PUTINOM' Tramp progovorio o svom odnosu sa predsednikom Rusije, pa otkrio zašto je oštar prema Moskvi

Svet

'NEĆU DA GUBIM VREME' Tramp otkrio glavni uslov za novi sastanak sa Putinom