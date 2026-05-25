DA LI STE I VI MEĐU NJIMA? Zašto vam se čini da vam telefon VIBRIRA u džepu iako vas niko ne zove?

Sedite na kafi ili radite, i odjednom u butini osetite dobro poznato podrhtavanje. Posežete rukom u džep, vadite telefon, ali – ekran je mračan. Nema propuštenih poziva, nema poruka, nema obaveštenja.

Ono što ste upravo doživeli nije nikakva magija, već "sindrom fantomske vibracije" (Phantom Vibration Syndrome). Naučnici i psiholozi su šokirani činjenicom da ovaj fenomen danas pogađa skoro 80% do 90% populacije, a sve je posledica neverovatnog načina na koji je naš mozak počeo da sarađuje sa našim telom.

Kako telefon "hakuje" naš nervni sistem?

Ljudsko telo ima neverovatnu sposobnost prilagođavanja. Kada neku stvar nosimo stalno sa sobom (poput naočara na glavi ili sata na ruci), naš mozak je nakon nekog vremena bukvalno inkorporira u našu neurološku mapu tela. Telefon u džepu postaje, slikovito rečeno, "produžetak" našeg uda.

Naša koža je prepuna sitnih receptora koji stalno šalju signale mozgu o tome šta se dešava spolja. Kada mozak postane "opsednut" očekivanjem poruke ili poziva (što je posledica modernog stresa i lučenja dopamina), on ulazi u stanje stalne pripravnosti.

U tom stanju visoke napetosti, mozak počinje pogrešno da tumači sasvim obične signale tela:

-Trenje odeće o kožu prilikom hodanja

- Blago grčenje mišića u butini usled umora

- Rad creva ili kucanje pulsa blizu površine kože

Sve ove bezazlene mikro-vibracije naš mozak, u panici da ne propusti nešto važno, automatski "prevodi" kao – vibraciju telefona!

Ko najčešće pati od ovog fenomena?

Istraživanja pokazuju da "fantomskim vibracijama" nisu svi podjednako podložni. Psiholozi su otkrili da od ovog sindroma najviše pate:

- Ljudi pod stresom: Oni koji obavljaju odgovorne poslove i stalno iščekuju mejlove ili pozive šefova.

- Emotivno zavisni: Osobe koje stalno proveravaju društvene mreže i čeznu za socijalnom validacijom (lajkovima i porukama).

- Mlađa populacija: Studenti i tinejdžeri koji bukvalno ne ispuštaju uređaje iz ruku.

Kako da "izlečite" svoj džep?

Iako zvuči bizarno, ovaj fenomen je potpuno bezopasan. Međutim, ako vam previše smeta i stvara nervozu, lek je prilično jednostavan: promenite lokaciju telefona.

Ako telefon samo nekoliko dana umesto u desnom džepu pantalona budete nosili u levoj ruci, torbi ili u džepu jakne, uspešno ćete "resetovati" senzore na koži, a mozak će prestati da izmišlja pozive tamo gde ih nema.

Autor: D.S.