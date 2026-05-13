Ne odustaje od Đukića iako on ne želi vezu sa njom: Aneli uz OVE stihove počela da se uvija njega, natrljala mu Dušicu na nos ponovo! (VIDEO)

Njenim poniženjima nema kraja!
Iako je kasnila na žurku, Aneli Ahmić je prvo otišla kod Filipa Đukića u Pab gde ga je provocirala zbog vrele noći sa Dušicom Đokić.
- Bolesniku smiri se. Jesi li napravio sebi krevet tamo? Napravi krevet tamo - rekla je Aneli.
- Gde? - pitao je Filip.
- Kod ponija. Samo da se zahvalim ljudima što su nam poslali vino. Filip večeas neće piti ovo vino, pijemo ja i Pečenica. Filip kako zasluži. Daćemo ti ovolicno - rekla je Aneli.
- To oko moje malo - rekao je Ilija.
- Slatkiš moje. M*š tamo među seno, tamo ti je mesto. Sad ću ga zvarzi poni dva - rekla je Aneli.
Nakon kraćeg razgovor izašli su ispred Paba, a Aneli je zapevala Đukiću pesmu "Muškarac koji mrzi žene" od Jelene Karleuše.
-Samo napred, biću tvoja kazna, da uniptim ti život više volim od orgazma. Tamo ćeš u senu ujutru spavati - pevala je Aneli.
