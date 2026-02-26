AKTUELNO

Zadruga

Boginja postaje Đukićeva pijavica! Iako se samo seća se*sa sa Jovanom, Tanja ne prestaje da se ponižava, evo šta je uradila sada (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Njenim poniženjima nema kraja!

Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, ne prestaje da se ponižava kada je reč o tome da sve radi kako bi bila blizu Filipa Đukića, te je tako posle emisije "Pitanja gledalaca" šokirala sve svojim postupkom.

Foto: TV Pink Printscreen

Boginja je, naime, iako je Đukić u emisiji izjavio, po prvi put od početka rijalitija, da se seća intimnog odnosa sa Jovanom Cvijanović, koji su imali sinoć, čime je direktno ponizio sve devojke s kojima je bio intiman, uključujući i Boginju, ona je sela jutros sa njim, tačnije pored njega, kako bi jela pred spavanje.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako će na dalje da funkcioniše ovaj odnos, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić

