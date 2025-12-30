AKTUELNO

Zadruga

Mogu da se kladim da mogu da je OPALIM KAD GOD HOĆU! Sale Luks spustio Saru Stojanović DUBLJE OD DNA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poniženjima nema kraja.

Tokom današnje "Igre istine" došlo je do nove svađe između Saleta Luksa i Sare Stojanović.

- Sutra će majka da mi dođe, da vidimo kako ćeš da joj se obratiš, ako se ona tebi obrati, ako ona bude htela da mene odbrani - navela je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona meni treba da se izvini, jer me pljuvala, a kad smo bili u vezi držao sam te kao malo vode na dlanu. Ona uopšte nije ovakva, ima dva metra, zube i rogove - rekao je Sale.

- Ti si izneo nešto najstrašnije moguće za jednu ženu, ima pravo, ponizio si me - navela je Sara.

- Svesno sam te ponizio, da hoću da te ponizim još više, sutra bi te t*cao, mogu da se kladim da mogu da je opalim kad god hoću - rekao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

