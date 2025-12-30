Mogu da se kladim da mogu da je OPALIM KAD GOD HOĆU! Sale Luks spustio Saru Stojanović DUBLJE OD DNA! (VIDEO)

Poniženjima nema kraja.
Tokom današnje "Igre istine" došlo je do nove svađe između Saleta Luksa i Sare Stojanović.
- Sutra će majka da mi dođe, da vidimo kako ćeš da joj se obratiš, ako se ona tebi obrati, ako ona bude htela da mene odbrani - navela je Sara.
- Ona meni treba da se izvini, jer me pljuvala, a kad smo bili u vezi držao sam te kao malo vode na dlanu. Ona uopšte nije ovakva, ima dva metra, zube i rogove - rekao je Sale.
- Ti si izneo nešto najstrašnije moguće za jednu ženu, ima pravo, ponizio si me - navela je Sara.
- Svesno sam te ponizio, da hoću da te ponizim još više, sutra bi te t*cao, mogu da se kladim da mogu da je opalim kad god hoću - rekao je Sale.
Autor: R.L.