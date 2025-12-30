AKTUELNO

Zadruga

Poniženja se nižu kao luda: Sale Luks opet brutalno spustio Saru, takmičari šokirani njenim ponašanjem! (VIDEO)

Ništa im nije jasno!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Ukoliko je ona već toliko bolesna, šta onda kažete za Luksa? Da li treba bilo kom muškarcu da se to desi, pa da nastavi da bude intiman sa Sarom? Meni je budalaština da iz dosade j*beš devojku kojoj smrdi p*čka, smatram da možeš da imaš i druge devojke. Deluje kao da ti je stalo do s*ksa - rekla je Matora.

Ništa priča, samo se*s: Sale Luks proglasio Saru devojkom za veče, od danas ima nove uslove za nju! Dao javno obećanje njenoj mami (VIDEO)

- Kad ti je poslednji put drk*la? - upitao je Janjuš.

- Sinoć i preksinoć - rekao je Luks.

- Ti si blam - rekao je Janjuš.

- Njega niko ne osuđuje, samo sam ja najgora - rekla je Sara.

Trese se Bela kuća: Bora i Anita u ratu do istebljenja! Santana uspeo da je brzinom svetlosti zalepi za dno: Tebi će dete da gleda... (VIDEO)

- Ti si bolesna, bolesnice jedna bolesna - rekao je Mića.

- Sve sam se libila jer mi je Sara draga, ali ti si stvarno za psihijatra. Otišla si u ekstrem i katastrofa je to što ti radiš, više nije ni smešno. Sale ti si mi isto baš blam, on i Asmin imaju slične sindrome i ne mogu to stvarno da razumem. Da li je toliko neophodno da na taj način pričaš o aljkavosti? - rekla je Vanja.

- Nemaš ti kredibiletet kad moj drug briše k*rac o tebe kad god mu se digne - rekao je Sale.

Zaključavala je sama sebe jer se plašila: Alibaba i Nerio udruženim snagama raskrinkali odnos Site i Aneli, ona ponovo završila u suzama! (VIDEO)

- Odaješ utisak zaljubljenog muškarca u takvu devojku kakvu prezentuješ - rekla je Vanja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

