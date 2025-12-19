AKTUELNO

Pale u trans: Maja i Aneli u duetu ismevaju Luku i Anitu, ne mogu da dođu sebi od cerekanja! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ništa im nije promaklo!

Aneli Ahmić pomno je pratila čestitke svog bivšeg dečka Luke Vujovića, a posebno joj je zapala za oko čestitka od njegovih fanova u kojoj podržavaju njega i Anitu Stanojlović. Aneli je sve vreme umirala od smeha i ovu informaciju je odmah podelila sa Majom, koja se takođe smejala.

- Neko iz Mitrovice poslao Luki: ''Pozdrav za tebe i Anitu'' - smejala se Aneli.

- Šta ti je ludačo? Pašću - smejala se Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli koliko su ljudi bolesni, za mene nešto rekli - rekla je Aneli.

- Šou - rekla je Maja.

Autor: N.Panić

