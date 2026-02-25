AKTUELNO

Zadruga

Ti si dno dna! Boginja krenula da gazi Jovanu pevačicu, ona se još nije ni odlepila od Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poniženjima nikad kraja.

Čim se Jovana Cvijenović probudila dobila je žestoke reči od Tanje Stijelje Boginje, jer je imala odnose sa njenom simpatijom Filipom Đukićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si dno dna, k*račica - vikala je Boginja.

- Prvi put vidiš dečka i odmah se isk*raš - rekao je Bora.

- Otkud vi znate da sam ga tek sad vidim - navela je pevačica.

- P*ši kurac, sa mnom si završila. Ona mene teši za Filipa, ja nju za Janjuša, i onda ode na kraju i izj*be se sa Filipom - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Mogu da se kladim da mogu da je OPALIM KAD GOD HOĆU! Sale Luks spustio Saru Stojanović DUBLJE OD DNA! (VIDEO)

Zadruga

Pljunule, pa polizale: Sofija i Sanja progutale jedna drugoj sve bljuvotine, pa postale najbolje drugarice! (VIDEO)

Zadruga

Malo patetike za sve iz publike: Luka očas poslao obrlatio Anitu, ona pala na tri poljupca! (VIDEO)

Zadruga

Dotakla dno: Ena se pred Pejom raspala od tuge, on zadao novi udarac i ostavio je samu da se guši u suzama! (VIDEO)

Zadruga

Tata, oprosti mi: Od Poršeline do Krpaline, Slađa ne prestaje da se blamira zbog Naje! Zaratila sa pola kuće (VIDEO)

Zadruga

ŠOK I NEVERICA: Sara umalo skočila u hladan bazen na njegovo insistiranje kako bi mu dokazala ljubav! (VIDEO)