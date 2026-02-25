Ti si dno dna! Boginja krenula da gazi Jovanu pevačicu, ona se još nije ni odlepila od Filipa! (VIDEO)

Poniženjima nikad kraja.

Čim se Jovana Cvijenović probudila dobila je žestoke reči od Tanje Stijelje Boginje, jer je imala odnose sa njenom simpatijom Filipom Đukićem.

- Ti si dno dna, k*račica - vikala je Boginja.

- Prvi put vidiš dečka i odmah se isk*raš - rekao je Bora.

- Otkud vi znate da sam ga tek sad vidim - navela je pevačica.

- P*ši kurac, sa mnom si završila. Ona mene teši za Filipa, ja nju za Janjuša, i onda ode na kraju i izj*be se sa Filipom - rekla je Boginja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.