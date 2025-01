Pljunule, pa polizale: Sofija i Sanja progutale jedna drugoj sve bljuvotine, pa postale najbolje drugarice! (VIDEO)

Poniženjima nikad kraja!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Sanju Grujić.

- Sanja od kad se poznaješ sa Sofijom? - glasilo je pitanje.

- Ne znam odakle to gledaocima, svakodnevno razgovaramo i nastavićemo da razgovaramo. Imala sam napolju mišljenje o njoj, a sad imam potpuno drugačije mišljenje. Ona je jako prijatna i to me iznenadilo - rekla je Sanja.

- Ja sam imala osećaj i priču da ja nju poznajem, ona tvrdi da nije radila tamo. Neka bude kao što je Sanja rekla - rekla je Sofija.

- Meni sad niko ne može da promeni mišljenje o Sofiji - rekla je Sanja.

- Sanja znači ti nikada nisi radila u Perli? - upitao je Milan.

- Ne - rekla je Sanja.

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu i Munjeza.

- Pa Barbara i Konstantin mogu jednog dana i da se smuvaju, pa da budete prijatelji - glasilo je pitanje.

- Šta fali - rekao je Terza.

- Da li ste razmišljali da posle Elite otvorite neki klub sa imenom ''NN'' jer to do sad nije postojalo - glasilo je pitanje.

- Možda, videćemo - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.