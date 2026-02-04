Malo patetike za sve iz publike: Luka očas poslao obrlatio Anitu, ona pala na tri poljupca! (VIDEO)

Poniženjima nema kraja!

Luka Vujović upotrebio je svoje najbolje oružje, a to je patetika i uspeo je da obrlati Anitu Stanojlović očas posla.

- Izluđuješ me - rekla je Anita.

- Šta hoćeš da uradim, koje je rešenje? - upitao je Luka.

- Ne postoji rešenje, ti si prosto takav - rekla je Anita.

- Šta sam ti uradio ludačo jedna? Šta ćeš ti u vezi ako misliš da bih te ja prevario? - upitao je Luka.

- Ko je rekao to? - upitala je Anita.

- Ništa ti ne radim, volim da se šalim - dodao je Vujović.

- Nemoj da ja krenem da se šalim, pa da lomiš sve po kući - rekao je Luka.

- Kažem sa tobom, mislim uopšteno. Volim te - rekao je Luka.

- Ja tebe volim isto - rekla je Anita.

Autor: N.Panić