AKTUELNO

Zadruga

Malo patetike za sve iz publike: Luka očas poslao obrlatio Anitu, ona pala na tri poljupca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poniženjima nema kraja!

Luka Vujović upotrebio je svoje najbolje oružje, a to je patetika i uspeo je da obrlati Anitu Stanojlović očas posla.

pročitajte još

Pala joj roletna: Viktor ljubomoriše na Alibabu, Mina poludela i žestoko ga oduvala! (VIDEO)

- Izluđuješ me - rekla je Anita.

- Šta hoćeš da uradim, koje je rešenje? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne postoji rešenje, ti si prosto takav - rekla je Anita.

- Šta sam ti uradio ludačo jedna? Šta ćeš ti u vezi ako misliš da bih te ja prevario? - upitao je Luka.

pročitajte još

Karambol u najavi: Bora će poludeti kad sazna kakav plan Anastasija i Murat imaju protiv njega! (VIDEO)

- Ko je rekao to? - upitala je Anita.

- Ništa ti ne radim, volim da se šalim - dodao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da ja krenem da se šalim, pa da lomiš sve po kući - rekao je Luka.

- Kažem sa tobom, mislim uopšteno. Volim te - rekao je Luka.

pročitajte još

Sigurna da je lud za njom: Kačavenda ne odustaje od teorije da Janjuš gori od ljubomore zbog Mikija Dudića! (VIDEO)

- Ja tebe volim isto - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠOK I NEVERICA: Sara umalo skočila u hladan bazen na njegovo insistiranje kako bi mu dokazala ljubav! (VIDEO)

Zadruga

Mogu da se kladim da mogu da je OPALIM KAD GOD HOĆU! Sale Luks spustio Saru Stojanović DUBLJE OD DNA! (VIDEO)

Zadruga

Slađa popila pedalu na rođendan: Škatarić presekao, pa Poršelinu oduvao za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Bio sam sa tobom samo zbog odnosa: Jovana nastavila da moli Rajačića za ljubav, on je nikada žešće ponizio, reagovalo obezbeđenje! (VIDEO)

Zadruga

Lezi tu i ćuti: Miona izdala novo naređenje Ša, pa pozvala Uroša da vidi reperove konjske zube! (VIDEO)

Zadruga

Tata, oprosti mi: Od Poršeline do Krpaline, Slađa ne prestaje da se blamira zbog Naje! Zaratila sa pola kuće (VIDEO)