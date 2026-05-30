Dva sveca, jedan važan običaj: Ovo obavezno unesite u kuću kako bi se zaštitili od negativne energije

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog apostola Andronika i Svetu Juniju, dve važne ličnosti ranog hrišćanstva koje se u crkvenom predanju pominju kao propovednici vere i stradalnici za Hrista.

Sveti apostol Andronik bio je jedan od Sedamdesetorice i srodnik apostola Pavla, dok se Sveta Junija pominje kao njegova pomoćnica i saputnica u širenju hrišćanstva.

Andronik je, prema predanju, bio postavljen za episkopa Panonije, ali nije ostajao na jednom mestu, već je putovao i propovedao Jevanđelje širom oblasti.

Propovedanje i čudotvorna isceljenja

Zajedno sa Svetom Junijom, Andronik je, kako se veruje, mnoge ljude priveo hrišćanstvu i uništio brojna paganska svetilišta.

Njima se pripisuje i blagodat čudotvorstva — lečili su bolesti, isterivali demone i pomagali onima koji su bili u nevolji.

U hrišćanskom predanju navodi se da su oboje postradali za veru u Hrista, zbog čega su primili “dvostruki venac” — i apostolstva i mučeništva.

Njihove mošti, prema zapisima, pronađene su u predelima Evgenije.

Narodno verovanje i običaji

U narodnoj tradiciji postoji verovanje da je ovaj dan snažan za duhovnu zaštitu doma i porodice.

Smatra se da danas treba uneti venac od ruzmarina u kuću, jer se veruje da on simbolično priziva dobre zaštitničke duhove i čuva dom od bolesti i nesreće.

Ovaj običaj se vezuje za ideju čišćenja prostora od negativne energije i jačanja porodične zaštite, pa ga mnogi vernici i danas poštuju u skladu sa svojim uverenjima.

Autor: S.M.