Policija u Italiji navodno još uvek traži čoveka koji je nacrtao tunel ispod jednog mosta, a koji je izazvao potpuni kolaps i neverovatne nesreće na putu.
Naime, više od 10 automobila se navodno zakucalo u zid jer su vozači, prolazeći ovom deonicom, pomislili da je reč o pravom tunelu.
Crtež je bio toliko ubedljiv, realističan i optički savršen da cela scena na terenu bukvalno izgleda kao nešto iz čuvenih crtanih filmova o Ptici Trkačici i Kojotu.
Vozači su u punoj brzini pokušavali da prođu kroz "prolaz", a kako je došlo do ove bizarne situacije i kako je moguće da je umetnik uspeo toliko verno da prevari ljudsko oko, i dalje je glavna tema javnosti.
Autor: D.S.