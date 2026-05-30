KAO U CRTANOM FILMU! Nacrtao tunel na zidu, vozači mislili da je pravi: Više od 10 automobila se zakucalo u most, optička iluzija napravila opšti haos (FOTO)

Policija u Italiji navodno još uvek traži čoveka koji je nacrtao tunel ispod jednog mosta, a koji je izazvao potpuni kolaps i neverovatne nesreće na putu.

Naime, više od 10 automobila se navodno zakucalo u zid jer su vozači, prolazeći ovom deonicom, pomislili da je reč o pravom tunelu.

Crtež je bio toliko ubedljiv, realističan i optički savršen da cela scena na terenu bukvalno izgleda kao nešto iz čuvenih crtanih filmova o Ptici Trkačici i Kojotu.

Vozači su u punoj brzini pokušavali da prođu kroz "prolaz", a kako je došlo do ove bizarne situacije i kako je moguće da je umetnik uspeo toliko verno da prevari ljudsko oko, i dalje je glavna tema javnosti.

