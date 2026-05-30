KAO INDIJSKI DŽONS U PRIVATNOJ PEĆINI: Prvi put otvoren Staljinov tajni trezor – unutra pronašli neprocenjivo blago!

„Nema mnogo stvari koje su još uvek istorijski trenuci u ovom vremenu. A ovo bi mogao biti jedan od njih.“ Ovim rečima su svetski kolekcionari opisali otvaranje tajnog vinskog trezora koji je nekada pripadao sovjetskom diktatoru Josifu Visarionoviču Staljinu.

Zamršene paučine koje vise sa plafona u prigušenom svetlu i prijatna, mošusna slatkoća prožimaju vazduh u skladištu dragocene vinske kolekcije u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju. Gruzijska vlada, koja poseduje približno 40.000 retkih francuskih i gruzijskih vina, otvorila je ove nedelje ovaj vinski trezor prvi put za javnost i svetske stručnjake.

Carska kolekcija koju su Sovjeti konfiskovali

Staljin, koji je rođen u Gruziji i predvodio Sovjetski Savez od 1924. do svoje smrti 1953. godine, bio je strastveni ljubitelj vina i kolekcionar. Njegovo skriveno blago uključuje vina sa najpoznatijih bordoskih imanja, koja su nekada bila u vlasništvu ruskog cara Aleksandra III i njegovog sina Nikolaja II.

Sovjeti su konfiskovali ovu carsku kolekciju dinastije Romanov nakon Ruske revolucije 1917. godine, a Staljin je kasnije postao njen čuvar, polako dodajući u trezor svoje omiljene gruzijske sorte.

Zavirujući u boce prekrivene decenijskom prašinom i tražeći ćilibarnu tečnost unutra, kolekcionar Viktor Čen, koji je doputovao u Tbilisi iz Dalasa u Teksasu, bio je potpuno oduševljen onim što je video:

„Osećam se kao Indijana Džouns koji otvara pećinu: može biti ništa, a može biti i nešto neverovatno“, izjavio je Čen.

Milioni idu za vinarsko obrazovanje

Postoje ozbiljni planovi da se ova fascinantna kolekcija, od koje neka vina datiraju još sa samog početka 19. veka, proda na ekskluzivnoj aukciji. Sav prihod i prikupljena sredstva biće iskorišćeni za otvaranje prestižne škole za vinarsko obrazovanje u Gruziji.

Irakli Gilauri, vlasnik kompanije "Gilauri Vajns", koji je blisko sarađivao sa gruzijskim Ministarstvom poljoprivrede na ovom projektu, istakao je da će predstojeća aukcija pomoći da se „Gruzija trajno stavi na mapu najbogatijih svetskih kolekcionara“. Ova južnokavkaska zemlja se inače ponosno predstavlja kao domovina vina, a arheološki dokazi pokazuju kontinuiranu tradiciju proizvodnje vinske kapljice koja seže čak 8.000 godina unazad.

Autor: D.S.

