OVO SU PRVI REZULTATI ISTRAGE O POKUŠAJU ATENTATA NA TRAMPA: Otkriven mogući motiv, osumnjičeni ima 'brojne društvene i političke probleme'

Američko-izraelski rat sa Iranom mogao bi biti jedan od motiva koji su naveli čoveka optuženog za pokušaj atentata na Donalda Trampa i visoke zvaničnike njegove administracije da izvrši napad, navodi se u obaveštajnom izveštaju Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS).

Napad je pokušan prošlog meseca na svečanoj večeri dopisnika Bele kuće, a izveštaj je poslat državnim i lokalnim policijskim agencijama i drugim saveznim vlastima, piše Rojters.

Procena Ministarstva za nacionalnu bezbednost

U izveštaju, koji je sastavila Kancelarija za obaveštajne poslove i analizu Ministarstva unutrašnje bezbednosti 27. aprila kao preliminarnu procenu, navodi se da osumnjičeni Kol Alen ima „brojne društvene i političke probleme“. Zaključeno je da je sukob sa Iranom „mogao doprineti njegovoj odluci da izvrši napad“, navodeći Alenove objave na društvenim mrežama u kojima kritikuje akcije SAD u ratu.

Izveštaj, označen kao „Beleška o kritičnom incidentu“, dobila je neprofitna organizacija „Imovina naroda“ putem zahteva za pristup informacijama i podelila ga sa Rojtersom.

Portparol Ministarstva unutrašnje bezbednosti odbio je da komentariše sadržaj procene. „Ovi izveštaji imaju za cilj da našim partnerima pruže najnovije dostupne informacije nakon značajnih događaja u vezi sa nacionalnom bezbednošću“, rekao je.

Istraga i nove optužbe

FBI je odbio da komentariše, a Ministarstvo pravde SAD nije odgovorilo na upite. Međutim, ministarstvo je proširilo optužnicu protiv Alena ovog utorka, dodajući optužbu za napad na saveznog zvaničnika. Optužen je da je pucao na agenta Tajne službe na bezbednosnom kontrolnom punktu.

Ranije je bio optužen za pokušaj atentata, upotrebu vatrenog oružja tokom izvršenja nasilnog zločina i ilegalni transport oružja i municije preko državnih granica. Alen se još nije izjasnio o krivici.

Američki zvaničnici su do sada ćutali o Alenovom mogućem motivu. Oni su samo ukazali na imejl koji je Alen poslao rođacima u noći napada. U poruci, koju su opisali kao manifest, izrazio je svoj bes prema administraciji i želju da cilja „izdajnika“ koji je održao govor, bez pominjanja Trampovog imena.

U sudskim dokumentima, tužioci su naveli da se Alen „politički ne slaže“ sa Trampom i da „želi da se 'bori' protiv vladinih politika i odluka koje je smatrao moralno neprihvatljivim“.

Šta je objavio na internetu

Visoki zvaničnik organa za sprovođenje zakona, govoreći pod uslovom anonimnosti, potvrdio je Rojtersu da FBI pažljivo ispituje Alenove aktivnosti na društvenim mrežama i digitalni otisak u potrazi za motivom. „To se temeljno istražuje“, rekao je zvaničnik.

Istraga obuhvata pregled objava na društvenoj mreži Bluskaj sa naloga povezanog sa Alenom. U nedeljama pre napada, na nalogu je objavljena i deljena serija antitrampovskih poruka. Objave uključuju kritike akcija SAD u Iranu, ali i oštre napade na Trampovu administraciju zbog imigracione politike, Ilona Maska i ruskog rata u Ukrajini.

Nalog je podelio objavu u kojoj se poziva na Trampov impičment zbog njegove pretnje od 7. aprila da će uništiti iransku civilizaciju, izrečene samo nekoliko sati pre nego što je Tramp pristao na prekid vatre. Takođe je podelio kritike novinara koji su planirali da prisustvuju večeri dopisnika.

FBI je takođe pregledao objavu iz 2024. godine u kojoj je nalog povezan sa Alenom, citirajući biblijski stih, navodno nazvao Trampa „đavolom“ kao odgovor na poruku Trampove ćerke Tifani.

Cilj je sprečiti teorije zavere

Zvaničnik je objasnio da je fokus na Alenove onlajn aktivnosti delimično usmeren na sprečavanje širenja teorija zavere o motivu napada. Dodao je da su upravo spekulacije o onlajn aktivnostima čoveka koji je pucao na Trampa na predizbornom skupu 2024. godine u Batleru, u Pensilvaniji, podstakle brojne i široko rasprostranjene teorije zavere.

Autor: Marija Radić