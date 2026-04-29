TERETI SE ZA POKUŠAJ ATENTATA NA TRAMPA! Pre nego što je počeo da puca okačio selfi: Novi sudski dokumenti otkrivaju dosad nepoznate detalje o pucaču (VIDEO)

Novi sudski dokumenti otkrivaju dosad nepoznate detalje o slučaju protiv Kol Tomasa Alena, 31-godišnjaka optuženog za pucnjavu tokom večere dopisnika Bele kuće i pokušaj ubistva predsednika Donalda Trampa.

U dokumentima su objavljene i nove fotografije osumnjičenog i oružja koje je nosio, a informacije proizlaze iz spisa Okružnog suda Sjedinjenih Država za Okrug Kolumbija, prenosi lokalna američka televizija.

Prema optužnici, Alen se tereti za pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, za što mu u slučaju osude preti doživotni zatvor.

Tereti ga se i za prevoz vatrenog oružja preko državnih granica radi počinjenja kaznenog dela, kao i za upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog kaznenog dela, zato što mu po svakoj od tih tačaka preti do 10 godina zatvora u saveznom zatvoru.

Pucnjava u hotelu izazvala paniku

Incident koji se dogodio u subotu uveče u hotelu Wašington Hilton u što je u Vašingtonu izazvalo paniku i doveo do hitne evakuacije. Vlasti su saopštile da su nakon pucnjave snage reda odmah blokirale šire područje oko hotela.

WATCH:



The dramatic moment Trump takes cover and is whisked away after White House correspondents shooting.

Tužioci navode da je Alen pucao iz pištolja na način koji je ugrozio javnu bezbednost. Dokument opisuje tok događaja, uključujući policijski odgovor i brze napore da se obezbede svi prisutni, među kojima su bili predsednik Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i nekoliko drugih članova Trampove administracije.

Dokument sadrži i nove fotografije oružja koje je nosio. Prema podnesku, on je bio „naoružan sačmarom 12 kalibra, pištoljem kalibra 38, više noževa i bodeža i značajnom količinom municije“ dok je „jurio ka vratima balske dvorane Vašington Hilton“.

Tužilaštvo traži da ostane u pritvoru

Dosije se takođe bavi pitanjem Alenovog pritvora, pri čemu tužioci insistiraju da on mora da ostane iza rešetaka zbog opasnosti po javnu bezbednost i težine zločina za koje se tereti.

- Zločini za koje se optuženi tereti među najtežim su po zakonima Sjedinjenih Država, a dokazi o krivici su ogromni - navodi se u spisu dostavljenom sudu u sredu.Optuženi je delovao s predumišljajem, nasilno i sa ciljem izazivanja smrti“, navodi se dalje.

- S obzirom na sve pravne okolnosti, ne postoje uslovi pod kojima bi puštanje optuženog na slobodu moglo garantovati bezbednost građana i zajednice.



Autor: Jovana Nerić