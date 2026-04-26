ISPLIVAO SNIMAK NAPADAČA IZ VAŠINGTONA: Otkriveno potpuno drugo lice Kola Alana, niko ne može da veruje šta je radio ranije (VIDEO)

Nedavno objavljen video snimak prikazuje sasvim drugačiju stranu Kola Tomasa Alena (31), osumnjičenog da je pokušao nasilno da upadne na večeru dopisnika iz Bele kuće u hotelu "Hilton" u Vašingtonu sa namerom da izvrši atentat na predsednika SAD Donalda Trampa.

Na snimku sa konferencije u Los Anđelesu iz 2017. godine, Alen se vidi kao posvećen student mašinstva na Kalifornijskom tehnološkom institutu, gde je predstavio prototip sigurnosne kočnice za invalidska kolica napravljene od PVC cevi.

White House Correspondents Dinner Shooter Cole Allen had an ABC news special in 2017!?pic.twitter.com/3G4qTCWdl3 — Owen Shroyer (@OwenShroyer1776) 26. април 2026.

Tokom studija bio je na istraživačkoj praksi u NASA-inoj Laboratoriji za mlazni pogon, radio na razvoju video-igara i kasnije radio kao tutor, a 2025. godine stekao je zvanje magistra računarskih nauka.

Ova slika inovatora u potpunoj je suprotnosti sa događajima u hotelu Vašington Hilton, gde ga je FBI identifikovao kao osumnjičenog za pucnjavu.

Njegov brat je prijavio vlastima da je Alen navodno napisao manifest u kojem je detaljno opisao planove napada na novinare i zvaničnike administracije.

Predsednik Tramp ga je opisao kao "poremećenog" i "veoma problematičnog", navodeći da se iz manifesta vidi mržnja prema hrišćanima.

Istražitelji tvrde da je Alen pokazivao neprijateljstvo prema Trampu, učestvovao na protestima "No Kings" koje su organizovale levičarske i socijalističke grupe, kao i da je imao manju političku donaciju kampanji Kamale Haris 2024. godine.

Alen se trenutno suočava sa federalnim optužbama, uključujući upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog zločina i napad na federalnog službenika, a vlasti najavljuju i dodatne optužnice.

Autor: A.A.