TRAMP NIJE BIO JEDINA META Napadač došao vozom iz Lon Anđelesa, sa sobom nosio ceo arsenal!

Vršilac dužnosti državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Tod Blanš saopštio je danas da vlasti zadužene za sprovođenje zakona smatraju da je osumnjičeni za pucnjavu u hotelu gde se održavala večera dopisnika Bele kuće nameravao da puca na zvaničnike administracije predsednika Donalda Trampa, pa i na samog Trampa.

"Izgleda da je osumnjičeni, zapravo, nameravao da puca na ljude koji rade u administraciji, verovatno uključujući i predsednika", rekao je Blanš za NBC njuz.

On je dodao da je osumnjičeni verovatno doputovao vozom iz Los Aneđelesa u Čikago, pa zatim u Vašington, prenosi Rojters.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao američki predsednik Donald Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko nije povređen.

Policija je saopštila da je napadač bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

Osumnjičeni za pucnjavu je priznao vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su ranije danas zvori koji su upoznati sa istragom.

Autor: Jovana Nerić

