Napadač na Trampa priznao ko mu je bio META: Evo šta je rekao nakon ranjavanja i oružanog napada (VIDEO)

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, priznao je vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su izvori koji su upoznati sa istragom.

Kol Tomas Alen (31), koji je osumnjičen za pucnjavu u lobiju hotela, na kontrolnom punktu pripadnika obezbeđenja događaja kojem je prisustvovao Tramp, rekao je policiji nakon hapšenja da je želeo da puca na zvaničnike Trampove administracije, rekla su dva izvora za CBS njuz.

On nije konkretno rekao da mu je meta bio Tramp, već samo "zvaničnici administracije". Istraga će tek utvrditi ko mu je bio na meti, a ukoliko se dokaže da je meta bio predsednik Sjedinjenih Država, to bi mu drastično otežalo sudski postupak.

BREAKING: President Trump has shared footage of the White House Correspondents' Dinner shooting and a photo of the suspect.

Tramp je zajedno sa drugim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u lobiju istog hotela u kojem je Džon Hinkli pokušao da izvrši atentat na predsednika Ronalda Regana 1981. godine.

Muškarca koji je osumnjičen da je otvorio vatru tokom održavanja večere Udruženja dopisnika Bele kuće policija je identifikovala kao Kola Tomasa Alena, koji živi u predgrađu Los Anđelesa u Kaliforniji.

Policija je saopštila da je on bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

Autor: Marija Radić