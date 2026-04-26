Objavljen momenat hapšenja Trampovog napadača: Skinuli ga do gole kože, pogledajte (VIDEO)

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp hitno je evakuisan sa večere Udruženja dopisnika Bele kuće u subotu uveče, nakon što je došlo do pucnjave u hotelu Washington Hilton, a sada su na internetu osvanuli i snimci momenta kada hapse njegovog napadača.

Kako se vidi na snimku koji je postavljen na društvenoj mreži "Iks", muškarac bez gornjeg dela odeće leži na podu glave pognute ka podu, dok ga okružuje policija.

26. април 2026.

Podsetimo, prema dosadašnjim izveštajima, 31-godišnji Kol Tomas Alen, profesor i diplomac Kalteka iz Kalifornije, probio je bezbednosni perimetar. U slabo nadziranoj zoni blizu ulaza na terasi, sastavio je pušku koju je izvadio iz torbe, naoružan i dodatnim noževima, i otvorio vatru u pravcu sale. Svedoci navode da se čulo između pet i deset pucnjeva u lobiju i hodniku tik ispred balske sale.

Tajna služba je brzo reagovala i savladala napadača - uhapšen je bez majice, licem okrenutim nadole u lobiju. Jedan agent Tajne službe je ranjen u pucnjavi iz neposredne blizine, ali je preživeo zahvaljujući pancirnom prsluku i nalazi se u stabilnom stanju.

BREAKING: President Trump has shared footage of the White House Correspondents' Dinner shooting and a photo of the suspect. — 26. април 2026.

Tramp, prva dama Melanija Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i drugi visoki zvaničnici (uključujući Karolin Livit i Majka Džonsona) brzo su izvedeni iz sale. Predsednik je kasnije izjavio da je incident trajao samo nekoliko sekundi i da je pomislio da je čuo poslužavnik koji je pao.

