Pogledajte momenat kada NAORUŽANI NAPADAČ kreće: Juri s puškom, agenti pucaju na njega (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump hitno je evakuisan tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće u hotelu Washington Hilton, nakon što je došlo do pucnjave u blizini bezbednosne zone objekta.

Na prvim snimcima sa sigurnosnih kamera, koji je na mrežama objavio predsednik Tramp, vidi se kako naoružani napadač trči pored agenata, posle čega agenti otvaraju vatru na njega.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio u subotu oko 20.40 časova po lokalnom vremenu, kada je naoružani napadač pokušao da probije bezbednosni punkt u hotelu i otvorio vatru.

Svedoci navode da se čulo više hitaca, nakon čega je nastala panika među zvanicama, a pojedini gosti su potražili zaklon ispod stolova.

Napadač, koji je prema dostupnim podacima bio naoružan vatrenim oružjem i noževima, savladan je i uhapšen u blizini kontrolnog punkta, pre nego što je uspeo da uđe u glavnu salu gde se održavala svečanost.

Pripadnici Tajne službe odmah su reagovali i evakuisali predsednika Trampa, prvu damu i ostale visoke zvaničnike u bezbednu zonu. Zvaničnici su potvrdili da predsednik nije povređen.

U incidentu je jedan agent pogođen, ali ga je zaštitio pancirni prsluk i nalazi se van životne opasnosti.

Istraga je u toku, a motiv napada za sada nije poznat. Prema dosadašnjim informacijama, nema indicija da je u napadu učestvovalo više osoba.

Ovaj incident izazvao je veliku uznemirenost u američkoj javnosti, s obzirom na to da se radi o jednom od najvažnijih političko-medijskih događaja u Vašingtonu, na kojem tradicionalno prisustvuju najviši državni zvaničnici i novinari.

SVET U ŠOKU! Prve reči Trampa nakon pucnjave na večeri: Imali smo neke veoma hrabre ljude koji su uradili odličan posao (VIDEO)

Autor: Marija Radić

