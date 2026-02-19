TATA JE REKAO SVOJE! Velika Britanija odlaže zakon o Čagosu nakon Trampovih kritika

Vlada Velike Britanije će odložiti dalje usvajanje zakona o predaji suvereniteta nad arhipelagom Čagos Mauricijusu, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump javno kritikovao sporazum, objavio je briselski Politiko.

Visoki britanski zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, naveo je da će administracija "zastati da razmisli" pre nego što zakon, koji predstavlja osnov sporazuma, ponovo bude upućen Domu lordova.

Zakon o Britanskoj teritoriji u Indijskom okeanu već je prošlog meseca povučen u poslednjem trenutku, nakon što je Tramp sporazum nazvao "činom velike gluposti".

Britanska vlada je prethodno verovala da je dogovor postigla sa Vašingtonom, a sporazum predviđa da Mauricijus preuzme kontrolu nad arhipelagom, dok bi američko-britanska vojna baza "Dijego Garsija" nastavila da funkcioniše kroz ugovor o zakupu.

Zakon je trebalo da se vrati u gornji dom već sledeće nedelje, nakon što je američki Stejt department u utorak saopštio da podržava sporazum.

Međutim, nakon nove Trampove objave na platformi "Truth Social", britanska vlada je odlučila da preispita naredne korake.

Tramp je poručio da Starmer "pravi veliku grešku" i ocenio je da je povratak baze "Dijego Garsija" u zakup "nesiguran".

Ova zemlja ne bi trebalo da bude oduzeta Velikoj Britaniji... Ne dajte 'Dijega Garsiju'", napisao je američki predsednik, ističući da bi baza u Indo-Pacifiku mogla da bude ključna u odbrani od Irana ukoliko pregovori o nuklearnom programu Teherana budu bezuspešni.