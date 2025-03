'ZELENSKI UZIMAO NOVAC OD BAJDENA KAO BOMBONE OD DETETA' Tramp opet udario po predsedniku Ukrajine: On je pametan i izdržljiv, ali nije zahvalan

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u današnjem intervjuu za Fox News govorio o podršci Sjedinjenih Američkih Država koju pružaju Ukrajini u ratu protiv Ruske Federacije. Ponovo je javno kritikovao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, a provocirao je i bivšeg predsednika SAD-a DŽozefa Bajdena.

"Predsednik Ukrajine je uzimao novac iz naše države pod administracijom Bajdena kao što se bombona uzima od deteta. On je pametan i izdržljiv, ali nam je uzimao novac. Bilo mu je lako. Mislim da nije zahvalan", naveo je Tramp, a prenosi "Gardijan".

NOW - Trump says Ukraine's Zelenskyy "took money out of this country under Biden like candy from a baby."pic.twitter.com/SSPAkRvTpV