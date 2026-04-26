Pucnjava na 'dopisničkoj večeri'! Tramp evakuisan, ima žrtava?! Svi u šoku! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Donald Tramp i drugi visoki zvaničnici Sjedinjenih Država evakuisani su sa godišnje večere dopisnika Bele kuće u subotu uveče nakon neutvrđene pretnje. Navodno, u holu je došlo do pucnjave. I dalje je nepoznato da li ima žrtava, kao i šta se desilo.

Kako prenosi CNN u uživo prenosu, njihovi izveštači iz sale kažu da je informacija kojoj trenutno raspolažu da je u holu došlo do pucnjave. Prve informacije su bile da je navodno jedna osoba mrtva, ali poslednja saznanja su da je napadač uhapšen.

🚨🇺🇸BREAKING: A suspect has been killed by Secret Service in the lobby of the White House Correspondents' Dinner.



-Trump and First Lady Melania dramatically evacuated less than 30 minutes after arriving



-Attendees reported loud sounds and Secret Service agents yelling



-Reports… https://t.co/oqncrcBqF8 pic.twitter.com/smcJkK03Dh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 26. април 2026.

Volf Blicer iz CNN-a potvrdio je u uključenju sa lica mesta da je čuo pucnjavu i video napadača dok je prolazio kroz hol, kao i da je tajna služba zaustavila tu naoružanu osobu.

Ipak, zvaničnih informacija trenutno nema.

Ono što se zna jeste da je nekakav incident doveo do hitne evakuacije predsednika SAD Donalda Trampa, njegove supruge Melanije, kao i ostalih vodećih ljudi američke administracije - Džej Di Vensa, Pita Hegseta, Stivena Milera, Karolin Livit...

Pucnjava na dopisničkoj večeri

Poslednje informacije su da je Tramp na bezbednom, ali se i dalje ne zna šta je dovelo do ovoga. Dok novinari iz prostorije u kojoj se Tramp nalazio izveštavaju pokušavajući da i sami razaberu šta se zapravo dešava, u uživo prenosu vidi se da su ljudi koji su se našli u hali polako evakuišu van.

A gunshot went off at the WH Correspondents Dinner, unknown details, except that President Trump and VP Vance were evacuated and CNN reports the shooter is down. pic.twitter.com/QNkyBWKASH — America First Insight (@AF_Insight) 26. април 2026.

Kako prenosi AP, hotel Hilton, gde se večera održava godinama, ostaje otvoren za redovne goste tokom večere dopisnika Bele kuće. Bezbednost je obično usmerena na balsku dvoranu, a ne na hotel u celini, sa malo provera za ljude koji nisu išli na samu večeru. U proteklim godinama to je omogućavalo proteste tokom kojih je obezbeđenje uklanjalo one koji su razvijali transparente ili organizovali demonstracije.

